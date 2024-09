Terracina, lancia sassi sui passanti e poi sui poliziotti: arrestato

Un cittadino indiano è stato arrestato a Terracina con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti della Volante sono intervenuti a seguito della segnalazione di una persona che stava lanciando sassi a pedoni e veicoli in transito in via Stradone della Valle. Giunti sul posto, gli uomini della polizia venivano a loro volta colpiti da sassi scagliati dall’uomo che poi ha tentato di darsi alla fuga.

Non senza difficoltà il cittadino indiano è stato bloccato e condotto negli uffici del Commissariato di Terracina, dove però ha continuato con il suo atteggiamento aggressivo nei confronti degli operatori che ha strattonato e afferrato con violenza, sempre nel tentativo di sottrarsi al controllo, tanto che i due poliziotti hanno dovuto successivamente ricorrere a cure mediche presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Terracina.

I due agenti hanno riportato lesioni personali giudicate guaribili rispettivamente in 5 e 6 giorni. Tenuto conto di quanto accaduto lo straniero è stato arrestato e ora è a casa con l’obbligo di firma.