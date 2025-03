Terracina, lavori sul ponte Badino: Pontina chiusa fino al 5 aprile

Scatterà alle 21:00 del 31 marzo la chiusura del ponte Badino, lungo la SS148 Pontina, per consentire il rifacimento della pavimentazione stradale. L’intervento, programmato da Anas, si rende necessario per migliorare la sicurezza e la percorribilità dell’arteria, tra le più trafficate della zona.

La chiusura interesserà entrambe le direzioni: in direzione Terracina, il tratto coinvolto va dal km 92,320 al km 105,820; in direzione Roma, dal km 109,200 al km 106,110. Il ponte resterà interdetto al traffico per tutta la durata dei lavori, che si concluderanno, salvo imprevisti, entro il 5 aprile.

Viabilità e percorsi alternativi

Per limitare i disagi, i veicoli potranno percorrere la strada provinciale Migliara 53, con rientro sulla SS7 Appia nei pressi di Terracina. Tuttavia, si prevedono rallentamenti e possibili code, specialmente nelle ore di punta.

Il cantiere fa parte di un più ampio piano di manutenzione della Pontina. L’intervento, sebbene impattante sulla circolazione, è ritenuto fondamentale per garantire maggiore sicurezza agli automobilisti.