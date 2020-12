Terracina, le scuole restano aperte. Tintari: “Sono il luogo più sicuro”

La scuola a Terracina resterà aperta. Si è svolta stamattina una lunga riunione in videoconferenza tra Prefetto, il sindaco Roberta Tintari, la Asl e l’ufficio provinciale scolastico per valutare l’eventuale chiusura.

“Con tutti i partecipanti all’incontro – ha detto la sindaca – ai quali va il mio sentito ringraziamento, sono stati valutati i numeri reali del fenomeno all’interno delle scuole, la cui dimensione è inferiore a quanto è apparso soprattutto nella giornata di ieri. Le valutazioni sono state molto approfondite e, soprattutto, qualificate”.

Sia la Asl che l’Ufficio Scolastico Provinciale hanno spiegato che le dirigenze scolastiche dispongono di tutti gli strumenti normativi per decidere in piena autonomia eventuali chiusure parziali o totali dei plessi per procedere alla sanificazione o interrompere la didattica in presenza, attivando quella a distanza, nel caso in cui ne sussistano i presupposti, e coordinandosi sempre con le autorità sanitarie, scolastiche e comunali per aggiornare sulla situazione.

“La giornata di ieri è stata un po’ convulsa – ha detto Tintari – per il susseguirsi di informazioni che hanno messo in allarme. Facciamo chiarezza anche su questo punto. Nel comunicato ufficiale della Asl, un mero errore di comunicazione dovuto al grande carico di lavoro al quale è sottoposta l’azienda sanitaria, ha assegnato a Terracina la positività per 59 concittadini, suscitando clamore e viva preoccupazione. In realtà il numero esatto è 39, cioè 20 in meno. Ovviamente anche 39 contagiati è un numero comunque alto che ci ricorda quanto sia importante che tutti ci si attenga con il massimo scrupolo alle norme di prevenzione che conosciamo.

La caratteristica del contagio nella nostra città è di tipo familiare: ci sono infatti interi nuclei contagiati e, tra questi, colpisce la vicenda di un vero e proprio focolaio all’interno di una famiglia che ha fatto registrare numerosi casi in pochissimi giorni. Ritornando alle scuole – sottolinea Tintari – mi preme evidenziare alcuni aspetti della questione: il primo è che mi solleva il fatto che comunque la situazione sia stata giudicata ‘sostenibile’ dalle competenti autorità.

Ovviamente le difficoltà permangono, ma c’è meno allarme rispetto a qualche ora fa. Desidero ringraziare dirigenti e personale scolastico per il lavoro che stanno svolgendo. La scuola rimane il luogo più sicuro perché gli alunni e gli insegnanti sono a distanza e rispettano tutte le norme di prevenzione, mentre a casa, fatto naturale, è molto più difficile osservare le raccomandazioni. È invece fondamentale seguire i ragazzi e fare in modo che, all’esterno delle scuole, mantengano comportamenti corretti”.

La prima cittadina chiederà comunque l’attivazione di un drive-in specifico per gli studenti prima del rientro dalle vacanze natalizie.

Attualmente ci sono 15 classi in quarantena sulle 191 complessive degli istituti comprensivi e paritari di Terracina. E sono:

I.C. Montessori

Primaria Bragazzi: 2 classi. La quarantena termina il 10 dicembre.

Secondaria Monti: 5 classi. La quarantena termina tra il 9 e l’11 dicembre.

I.C. Milani

Primaria Giovanni Paolo: 4 classi. La quarantena termina tra il 7 e l’8.

Primaria Manzi: 1 classe. La quarantena termina il’11 dicembre.

Secondaria Don Milani: 2 classi. La quarantena termina il 7 dicembre.

I.C. A. Fiorini

Nessuna classe in quarantena

Ist. San Giuseppe – Suore Orsoline

Primaria: 1 classe. La quarantena termina il 18 dicembre.

Ist. Maestre Pie Filippini

Nessuna classe in quarantena.