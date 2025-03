Terracina, l’estorsione per una bici e gli spari con una pistola a gas: tre giovani denunciati

Sono accusati di estorsione continuata aggravata dall’uso delle armi, oltre a porto di armi per cui non e ammessa licenza e concorso in detenzione ai fini di spaccio. E’ per questi reati che un 21enne, un 16enne e un 17enne sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri della Stazione di Terracina.

Dagli accertamenti condotti dai militari è emerso che i tre, nel corso della nottata scorsa, a bordo di un’autovettura avevano inseguito un ragazzo, di 19 anni, esplodendo al suo indirizzo dei colpi di pistola ad aria compressa e pretendendo la consegna di denaro quale compenso per una bicicletta prestatagli da uno dei due minori e mai restituita, in quanto asportatagli da ignoti.

Nel corso delle perquisizioni domiciliari eseguite presso le abitazioni dei due minori, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato una pistola ad aria compressa, con relativo munizionamento, circa 15 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish, suddivisa in dosi, e un bilancino di precisione.

Oltre a quanto sopra, i Carabinieri hanno sequestrato anche i telefoni cellulari dei due minori, sui quali è stata rilevata la presenza di video ritraenti le fasi di pregresse ulteriori minacce rivolte alla vittima, oltre che episodi di esplosione di colpi nei confronti di passanti. Per tali ultimi eventi sono in corso indagini.