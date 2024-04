Terracina, limiti del porto: le parole del sindaco

Le recenti discussioni riguardo ai limiti operativi del porto di Terracina e i collegamenti marittimi con le Isole Pontine hanno sollevato questioni cruciali per la sicurezza e l’efficienza delle operazioni portuali. In una nota il sindaco di Terracina ha dichiarato:

”Non abbiamo mai nascosto o minimizzato l’annoso problema dell’insabbiamento del porto di Terracina, al contrario, dal primo giorno ci siamo impegnati per mitigare e risolvere questo fenomeno. Abbiamo infatti ottenuto 100 mila euro per uno studio di fattibilità e uno stanziamento importante in bilancio da parte della Regione. Un impegno che dobbiamo alla nostra Città. Ma come abbiamo sempre sostenuto, e comunicato anche di recente, non è certo l’insabbiamento il principale motivo che esclude Terracina dall’attuale bando regionale, e ringrazio il comandante Tempesti per aver fatto estrema chiarezza una volta per tutte circa la limitazione operativa di 50 metri nel Porto, che come ben sottolineato è in vigore da decenni e ben nota a tutti gli operatori.

Ribadisco che la tutela dei nostri operatori della pesca è una nostra priorità, come anche il collegamento con le isole Pontine che è nell’interesse di tutto il nostro territorio. Per questo continueremo a lavorare.”