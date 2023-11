Terracina, l’incontro “I Centri Anziani e le Istituzioni locali”

Si è tenuto l’incontro organizzato dal Centro Anziani di Borgo Hermada e patrocinato dal Comune di Terracina: “I Centri Anziani e le Istituzioni locali nella Regione Lazio”. Una mattinata importante di confronto alla presenza della autorità civili, militari e religiose, insieme alle associazioni di volontariato, ANCeSCAO e A.P.S., e ai rappresentanti dei diversi centri anziani presenti sul territorio per un momento di forte condivisione e un segnale forte di compattezza della terza età.

All’incontro ha preso parte anche il Presidente della Pontificia accademia della Vita, Monsignor Vincenzo Paglia, che ha parlato del suo libro “L’età da inventare. La vecchiaia fra memoria ed eternità”.

«Parole sagge, preziose e piene di umanità quelle di Monsignor Paglia, ricche di una visione penetrante e innovativa. Gli anziani sono il bagaglio di esperienza di vita, e il loro ruolo è fondamentale e prezioso nella famiglia e nella società. Una categoria vitale che merita massima attenzione, attraverso le cure adeguate e il sostegno concreto da parte della società e delle Istituzioni», ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali Sara Norcia.

«Oggi viviamo in media trent’anni di più, come ha sottolineato Monsignor Paglia, un nuovo esercito di anziani. È necessario ascoltare le loro istanze, e incontri come questi rappresentano sicuramente un’esperienza costruttiva che ci permette di capire la strada migliore da seguire», ha dichiarato il sindaco di Terracina Francesco Giannetti.