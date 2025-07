Terracina, Lista Giannetti Sindaco attacca:”Da Forza Italia una guerriglia dannosa”

La politica locale torna sotto i riflettori a Terracina, ma non per decisioni costruttive o progetti lungimiranti: ancora una volta, a far discutere è l’atteggiamento del gruppo consiliare di Forza Italia, accusato dalla lista civica di portare avanti una “guerriglia politica inutile e dannosa”, con l’unico risultato di ostacolare il lavoro della maggioranza e rallentare le risposte concrete ai cittadini.

Il clima in Consiglio comunale si è fatto ormai pesante, segnato da continui scontri e prese di posizione che, secondo la maggioranza, nulla hanno a che vedere con il bene della città. L’ultimo episodio riguarda la votazione per la rettifica e riapprovazione della TARI, una misura che prevedeva una riduzione dei costi per i cittadini in virtù di servizi non ancora erogati. Nonostante un voto favorevole espresso da Forza Italia nel Consiglio di aprile, i consiglieri del partito hanno deciso di astenersi nel corso dell’ultima seduta, suscitando perplessità e accuse di incoerenza.

Dalla “Lista Giannetti Sindaco” arriva una denuncia chiara: “Siamo di fronte a una strategia del ‘no a prescindere’, una scelta politica che antepone interessi di partito al benessere collettivo. La città di Terracina ha bisogno di soluzioni, non di teatrini e calcoli elettorali”.

“Il comportamento di Forza Italia – si legge nella nota – appare ancor più grave considerando l’assenza ormai costante dei suoi rappresentanti alle riunioni di maggioranza, l’unico luogo deputato alla condivisione di idee, alla ricerca di soluzioni e al lavoro comune”.

Secondo la maggioranza, quella di Forza Italia non è più una legittima dialettica politica, ma una vera e propria forma di ostruzionismo sistematico. “Votare contro ogni proposta, disertare i tavoli di confronto, contraddirsi da un consiglio comunale all’altro: tutto questo non è opposizione, è solo un modo irresponsabile di fare politica”. La lista civica accusa Forza Italia di aver voltato le spalle al mandato ricevuto dagli elettori, rinunciando a partecipare con spirito costruttivo al progetto condiviso prima delle elezioni.

La maggioranza conferma la propria determinazione a proseguire nel lavoro amministrativo, contando sul sostegno di chi continua a credere in un progetto serio, concreto e orientato ai bisogni reali della comunità.

“Chi si mette di traverso solo per calcolo elettorale dovrà spiegare ai cittadini perché ha scelto lo scontro anziché il contributo”, si legge nella nota. “Chi fa politica ha il dovere di distinguere tra l’interesse pubblico e quello di partito. Forza Italia ha fatto la sua scelta. Noi continuiamo a lavorare per Terracina”.

Il comunicato si chiude con un interrogativo destinato a far riflettere: “Questo partito ha veramente a cuore le sorti della nostra città, o guarda ad altri scenari politici? È ancora convinto del percorso tracciato insieme prima del voto?” Un monito chiaro: “Terracina non può più permettersi il lusso di una politica che guarda al proprio ombelico. Serve responsabilità, coerenza e impegno. Il resto, ormai, è solo rumore”.