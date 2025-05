Terracina, lo Stadio Colavolpe torna al Comune: pronta la riqualificazione

La gestione dello Stadio Colavolpe e dell’impianto sportivo annesso del San Martino B torna nelle mani del Comune di Terracina. La Giunta comunale ha infatti deliberato la revoca, in via di autotutela, della Delibera Commissariale del 15 maggio 2023 che prevedeva l’affidamento in concessione a terzi dei due impianti. La decisione è stata motivata dal rinnovato interesse dell’Ente per una gestione diretta, anche alla luce dei lavori previsti sugli impianti.

La precedente procedura, affidata alla Stazione Unica Appaltante della provincia di Frosinone, era rimasta sospesa per cause non imputabili al Comune. Alla luce delle criticità riscontrate e dell’urgenza di intervenire con una pianificazione efficace, l’amministrazione ha dunque scelto di revocare l’iter e tornare a una gestione interna. L’utilizzo degli impianti, comunque, sarà subordinato all’autorizzazione comunale e al pagamento della tariffa d’uso.

Intanto, l’assessore allo Sport Alessandra Feudi ha riunito nei giorni scorsi un tavolo tecnico alla presenza del sindaco Francesco Giannetti, dell’assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice e dei dirigenti dei Dipartimenti competenti, per definire il cronoprogramma degli interventi.

Lo Stadio Colavolpe sarà oggetto di un’importante riqualificazione, per un investimento complessivo di 1,87 milioni di euro, finanziato con mutuo dell’Istituto per il Credito Sportivo. Dal medesimo istituto è stato anche ottenuto un contributo di circa 360mila euro per coprire quasi interamente gli interessi sul finanziamento.

Il progetto prevede il rifacimento della pista di atletica, l’installazione di impianti di recupero dell’acqua piovana, fotovoltaico e solare termico, per migliorare l’efficienza energetica dell’impianto e ridurre i costi di gestione. Interventi che puntano a fare del Colavolpe un punto di riferimento per il calcio e per le discipline dell’atletica leggera.

Parallelamente, è stato approvato anche il progetto esecutivo per la realizzazione della rete idrica e fognaria al servizio dell’impianto di San Martino, con affidamento già avviato e iter in corso.

“Il nostro impegno per migliorare l’intera struttura non si è mai fermato – ha dichiarato l’assessore Feudi –. Quello che facciamo ora è un investimento importante, non solo economico, per valorizzare tutte le eccellenze sportive della nostra città”. Parole a cui ha fatto eco il sindaco Giannetti: “Crediamo nei valori dello sport e vogliamo rendere lo Stadio Colavolpe una struttura all’altezza di Terracina”.