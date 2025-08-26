Terracina, locale etnico chiuso dai Nas: 500kg di alimenti sequestrati

Un ristorante etnico di Terracina è stato chiuso dai carabinieri del Nas durante un controllo straordinario estivo volto a garantire la sicurezza alimentare nei locali pubblici. L’intervento, parte della campagna “Estate Tranquilla 2025”, ha fatto emergere condizioni allarmanti nel deposito alimentare del locale.

Sacchi di cibo lasciati a terra, materiali non alimentari accatastati insieme alle derrate e sporcizia diffusa hanno convinto l’ASL di Latina a sospendere immediatamente l’attività, considerata un serio rischio per la salute dei clienti. Circa 500 chili di alimenti – carne, uova e prodotti ittici – sono stati sequestrati, molti privi di tracciabilità o conservati in violazione delle norme HACCP.

Il titolare dovrà pagare sanzioni per 4.500 euro e il ristorante rimarrà chiuso fino al completo adeguamento alle regole igienico-sanitarie.