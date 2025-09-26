Terracina, machete e hashish nella macchina: fermati tre giovani

Notte movimentata a Terracina, dove i carabinieri hanno denunciato un 20enne di Fondi per porto abusivo di arma bianca. Il giovane, fermato durante i controlli scattati a seguito della segnalazione del furto di un motociclo, è stato trovato in possesso di un machete di oltre 50 centimetri, nascosto all’interno del veicolo che stava conducendo. L’arma è stata immediatamente sequestrata dalle autorità.

L’episodio è avvenuto intorno alle 22.30, quando una pattuglia, impegnata nelle ricerche del mezzo rubato, ha intercettato un’auto con a bordo tre persone. Insospettiti dall’atteggiamento dei soggetti, i militari hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e veicolare, rinvenendo di fatto il machete nelle disponibilità del conducente.

La perquisizione ha riguardato anche gli altri due passeggeri: entrambi sono stati trovati con una piccola quantità di hashish e segnalati alla Prefettura di Latina come assuntori di stupefacenti.