Terracina, maltrattamenti alla madre: in arresto due fratelli

Maltrattano la madre per avere i soldi per la droga, a finire in manette due fratelli a Terracina. Gli agenti, allertati dalle telefonate al numero di emergenza, sono intervenuti nell’abitazione ed una volta sul posto hanno accertato che la donna era stata vittima di ripetuti episodi di maltrattamento da parte dei figli, per lo più finalizzati all’ottenimento di denaro per l’acquisto di stupefacenti.

All’arrivo della volante, i due fratelli hanno opposto resistenza e durante le fasi dell’intervento un operatore ha riportato lesioni personali. Entrambi sono stati tratti in arresto per i reati di maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.