Terracina, maltrattamenti in famiglia: 34 enne finisce in carcere

Un 34 enne di Terracina è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti della madre convivente.

Negli giorni scorsi l’uomo, già destinatario di un divieto di avvicinamento alla madre, in due distinte circostanze con violenza e minaccia si era introdotto nell’abitazione delle stessa. In entrambi gli episodi grazie all’intervento degli agenti, era stato arrestato in flagranza e la donna aveva potuto far rientro in casa.

Alla luce delle reiterate condotte dell’uomo e delle continue minacce subite dalla madre, ricostruite grazie agli elementi di indagine raccolti, il Sostituto Procuratore titolare del procedimento penale ha avanzato richiesta di aggravamento della misura già in atto, accolta dal Tribunale di Latina che ha emesso il provvedimento restrittivo a carico dell’indagato.