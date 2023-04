Terracina, manifesti elettorali imbrattati: la solidarietà di Giannetti

Non sono mancate le reazioni in ambito politico a Terracina, dopo il grave episodio, che ha riguardato i candidati consiglieri Caringi e Feudi, i cui manifesti elettorali sono stati imbrattati con chiare minacce. Immediato il messaggio solidarietà del candidato a sindaco della colazione di centrodestra Francesco Giannetti, di cui riportiamo integralmente la nota. “Con grande dispiacere ho appreso che i manifesti elettorali di Luca Caringi e Alessandra Feudi, candidati di Fratelli d’Italia al consiglio comunale di Terracina, sono stati imbrattati. I volti sono stati coperti da vernice rossa, con una croce al centro. Un gesto vile e ignobile che lascia sconcertati, e non posso che esprimere tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza a Luca e ad Alessandra. Una solidarietà che chiaramente esula dai colori politici, dal momento che gesti del genere sono da condannare a prescindere. Sono fiducioso che su quanto accaduto verrà fatta al più presto chiarezza, e mi auguro che resti un deplorevole episodio isolato. La nostra città ha bisogno di idee e di progetti, non di veleni”.