Avevano manomesso i contatori installati presso le proprie abitazioni per non pagare il gas metano. Per questo due persone, un 65enne e un 60enne di Terracina sono stati denunciati per furto aggravato.

Dopo la segnalazione dell’azienda di fornitura i carabinieri avevano svolto le indagini e inevitabile era scattata la denuncia.