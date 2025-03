Terracina, Manuel Tonni con la Rappresentativa Serie D al Viareggio Cup

Manuel Tonni, classe 2007 del Terracina Calcio, è stato convocato per la 75esima edizione della Viareggio Cup, uno dei tornei giovanili più prestigiosi al mondo. Il centrocampista, noto per la sua visione di gioco e dinamismo, farà parte della Rappresentativa Serie D, impegnata in un girone che prevede sfide contro squadre di alto livello internazionale, come Ternana, UYSS New York e Olympique Thiessois.

Il torneo, che avrà inizio il 18 marzo, rappresenta per Tonni una vetrina importante per mettersi in luce e affinare le sue doti tecniche. La Viareggio Cup, storicamente un trampolino di lancio per molti talenti, offrirà a Tonni l’opportunità di confrontarsi con avversari di grande qualità, rendendo questa convocazione un passo fondamentale nel suo percorso verso una carriera professionistica. Il Terracina Calcio può essere fiero di vedere il proprio giovane talento impegnato in una competizione di tale prestigio.