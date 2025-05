Terracina: manutenzione straordinaria dei loculi, al via i lavori al cimitero di via Anxur

Sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria dei loculi ammalorati del Cimitero di Via Anxur. Gli interventi sono stati decisi dopo un accurato sopralluogo del personale del Dipartimento Lavori Pubblici, tenendo conto anche delle segnalazioni da parte della cittadinanza circa le criticità presenti.

Dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta, si è proceduto all’affidamento dei lavori attraverso la piattaforma MePA, Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, lavori che sono stati consegnati il 26 maggio e che ora sono già partiti.

L’importo complessivo dei lavori, che da programma avranno una durata massima di 180 giorni, al ribasso e al netto di Iva, è di 121 mila euro.

Gli interventi riguardano in particolare il lotto 90 e il lotto 79, e a seguire la sistemazione di alcune griglie di scolo delle acque piovane e di alcune lastre di rivestimento dei loculi.

Inizieranno a breve poi anche i lavori nel Cimitero di Borgo Hermada. Sono stati infatti affidati i lavori per la realizzazione di 80 loculi all’interno del Cimitero Comunale di Borgo Hermada. Anche in questo caso il termine degli interventi è previsto in 180 giorni.

L’Amministrazione Comunale esprime compiacimento per la collaborazione dimostrata dall’Ufficio Lavori Pubblici, che in un momento di sovraccarico di lavoro riesce a condurre attività nell’interesse della collettività, nell’assoluto rispetto delle previsioni normative e regolamentari.