Terracina mare, incidente: centauro finisce contro lo spartitraffico

In direzione Terracina, sulla Strada Statale 16,nel tratto che si immette sulla Frosinone-Mare, un motociclista di Anagni è stato trasportato in ospedale in prognosi riservata dopo un grave incidente autonomo, mentre il centauro era in viaggio verso Terracina.

Dalle prime ricostruzioni l’uomo ha perso il controllo del suo mezzo, finendo la corsa contro lo spartitraffico. Le cause dell’accaduto sono ancora al vaglio delle autorità. I soccorsi sono stati immediati, sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasferito all’ospedale di Frosinone, dopo avergli prestato le prime cure. L’uomo ha riportato diversi politraumi che ne hanno reso necessario il ricovero urgente.