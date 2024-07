Terracina, minacce al padre per i soldi della droga: arrestato

E’ stato arrestato in flagranza perché responsabile di maltrattamenti ai danni del padre. A finire in carcere un uomo di Terracina dopo l’intervento degli agenti del Commissariato locale a seguito di una chiamata al numero unico d’emergenza che segnalava la presenza di un uomo che stava minacciando il padre con una sega ad arco per avere i soldi per l’acquisto della droga, il tutto sotto gli occhi impietriti dei condomini.

Tutti i presenti, terrorizzati per quanto stava accadendo, si sono frettolosamente allontanati richiedendo l’intervento della polizia, mentre l’aggressore è rientrato nell’abitazione familiare. Rintracciato dagli agenti intervenuti, l’uomo è stato accompagnato presso gli Uffici del Commissariato dove poco dopo è giunto anche il padre, che ha denunciato l’episodio, raccontando agli investigatori della frequenza di situazioni simili.

Le dichiarazioni dell’uomo hanno trovato riscontro nel racconto dei testimoni e negli elementi raccolti sul posto sul posto dell’intervento che hanno fatto scattare l’arresto in flagranza dell’uomo per i reati di maltrattamenti in famiglia.