Terracina, minacce col coltello a due ragazze: avviso orale per 4 minori

Si sono resi protagonisti di un grave episodio di aggressione ai danni di due giovani donne, arrivando perfino a minacciarle brandendo un coltello. E’ per questo motivo che 4 minori stranieri residenti in una casa famiglia di Terracina sono stati raggiunti da un provvedimento di avviso orale emesso dal Questore di Latina.

Dopo la segnalazione lanciata proprio dalla due ragazze, una volante del Commissariato di Terracina si è recata sul luogo e, poco distante da un noto stabilimento del litorale, ha individuato i quattro ragazzi, che sono stati riconosciuti dalle vittime. Le due donne avevano riferito di aver incontrato il gruppo poco prima e di essere state seguite fino allo stabilimento balneare. Quando le ragazze hanno invitato i giovani ad allontanarsi, questi hanno reagito in modo aggressivo, con uno di loro che ha estratto un coltello. Per prevenire il ripetersi di comportamenti pericolosi e tutelare la sicurezza pubblica, il Questore ha deciso di emettere l’avviso orale a carico di tutti e quattro i minorenni. Questa misura di prevenzione mira a richiamare formalmente i destinatari a mantenere un comportamento conforme alla legge, mettendoli in guardia sulle conseguenze di eventuali recidive.