Terracina, minacce e volantini antisemiti: chiesti 3 anni di reclusione

Avevano pubblicato ed esposto dei volantini a sfondo razziale e antisemita con chiari messaggi minatori nei confronti della Polizia di Stato in luoghi pubblici e nei parchi della città di Terracina. Oltre a questo i due ragazzi, all’epoca dei fatti avvenuti tra il 2021 ed il 2022, erano stati anche trovati in possesso di materiale esplosivo. Le indagini avevano portato all’arresto immediato ma i due, Leonardo Cirillo di Terracina e Andrea Sicignano di Fondi, erano tornati in libertà dopo essersi mostrati pentiti subito dopo l’arresto. Questa mattina, nella requisitoria che si è svolta in Tribunale a Latina davanti al gup Mario La Rosa, il pm Claudio De Lazzaro ha chiesto per i due giovani tre anni di reclusione. Intanto oggi è stato revocato l’obbligo di firma.