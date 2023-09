E’ stato arrestato con l’accusa di minacce a scopo estorsivo. E’ quanto riporta Latina Oggi e riguarda l’indagine dei carabinieri di Terracina che hanno fermato un giovane di 26 anni. Operazione in corso ma l’accusa è quella di aver minacciato in modo grave due ragazzi, probabilmente allo scopo di recuperare i soldi per un debito di droga.