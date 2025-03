Terracina, movida sotto controllo: multe per tre attività

Serata di controlli a Terracina, dove tre locali della movida sono finiti nel mirino dei Carabinieri del NAS di Latina. In due di questi mancavano gli etilometri obbligatori per permettere ai clienti di verificare il proprio tasso alcolemico prima di mettersi alla guida. In una pizzeria, invece, non erano esposte le tabelle alcolemiche con i limiti di legge e le informazioni sui rischi legati all’abuso di alcol.

Le irregolarità non sono passate inosservate: ai titolari sono state comminate sanzioni per un totale di 1.200 euro. I controlli, che hanno coinvolto nove locali tra bar e ristoranti, rientrano in un’operazione mirata a garantire il rispetto delle normative su alcol e sicurezza stradale.

Le verifiche delle forze dell’ordine continueranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di tutelare i giovani e contrastare i pericoli legati alla guida in stato di ebbrezza.