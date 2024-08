Drammatica mattinata in spiaggia a Terracina. Un uomo è infatti deceduto in spiaggia dopo essere stato tratto in salvo da un assistente ai bagnanti dello stabilimento balneare Onda Marina. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe accusato un malore mentre faceva il bagno. I soccorsi sono stati immediati, l’assistente ha fatto il possibile per rianimarlo così come il personale del 118 accorso sul posto. Ma non c’è stato nulla da fare.