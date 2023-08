Terracina, noleggio ombrelloni e lettini su spiaggia libera: denunciato

A Terracina è stato effettuato, nella porzione di spiaggia più centrale del comune, un controllo per contrastare le attività illecite perpetrate sul pubblico demanio marittimo, con particolare riferimento alle condotte che impediscono alla collettività la libera fruizione dei tratti di spiaggia libera.

E’ stato eseguito un sequestro di attrezzature balneari che erano state installate alle prime luci dell’alba su una porzione di spiaggia libera; l’autore, di natura penale, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Latina e dovrà rispondere del reato previsto. La condotta accertata, infatti, impedisce alla popolazione di fruire dell’area di spiaggia libera nella quale vengono preinstallati gli ombrelloni, indebitamente riservati dall’operatore commerciale ai clienti che sopraggiungeranno nel corso della mattinata, configurando così l’ipotesi di reato di abusiva occupazione di area demaniale marittima.

La persona è risultata inoltre carente dal punto di vista delle autorizzazioni commerciali per svolgere l’attività di noleggio attrezzature balneari dal suolo comunale. Durante l’operazione, il personale ha riscontrato analoga condotta perpetrata, stavolta, da parte di un soggetto munito di Convenzione rilasciata pochi giorni prima dal Comune di Terracina, provvedimento che espressamente vieta il pre-posizionamento di attrezzature sulla spiaggia libera.

Il responsabile è stato sanzionato, ed in caso di recidiva rischia la risoluzione della Convenzione stessa. Le attività finalizzate alla repressione di tali fenomeni, che si pongono in deliberata violazione di disposizioni di Legge e di Regolamento nazionali (Codice della Navigazione) e regionali (Regolamento Regionale sull’uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative n. 19/2016), nonché delle singole ordinanze balneari adottate dai Comuni costieri, proseguiranno su tutto il litorale di giurisdizione anche nelle prossime settimane.

La Guardia Costiera ricorda, con l’occasione, che il pre-posizionamento di attrezzature balneari (lettini, ombrelloni) o l’abbandono delle stesse, inutilizzate, sulle spiagge libere, costituiscono attività illecite che possono far sorgere in capo agli autori responsabilità di natura penale ed amministrativa.