Terracina, non accetta la fine della relazione e la sperona per ucciderla: arrestato

Un 32enne residente in provincia di Trapani, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri di Terracina per il reato di atti persecutori e tentato omicidio.

Secondo quanto riportato dalla vittima – una 44enne di Terracina – l’uomo non avrebbe accettato la fine della relazione sentimentale con la donna e sarebbe partito alla ricerca della stessa da una località marchigiana, presso la quale era impegnato per lavoro.

Arrivato a Terracina, ha seguito gli spostamenti della donna, giungendo sino a Fondi, dove l’ex compagna era impegnata a passare una tranquilla serata assieme ad alcuni amici. Accortasi della presenza dell’uomo, però, la 44enne avrebbe scelto di tornare verso casa. Nel tragitto verso Terracina, l’ex compagno avrebbe tentato di speronare più e più volte la vettura della donna, facendola poi finire fuoristrada. Ha provato anche ad aprire la portiera ma è stato fortunatamente fermato da alcuni passanti, che hanno poi richiesto il pronto intervento delle autorità.

Nel momento in cui i militari sono giunti sul posto, di lui nessuna traccia ma, di lì a poco, l’uomo sarebbe stato rintracciato dalle autorità per le strade cittadine, a poca distanza dal luogo dello speronamento. È stato anche accertato che, nel pomeriggio, l’uomo aveva contattato telefonicamente la donna, minacciandola e riferendole che l’avrebbe raggiunta per ucciderla.

Nel corso delle conseguenti verifiche è emerso che l’indagato aveva preventivamente apposto sul veicolo della ex compagna un dispositivo GPS che, evidentemente, gli aveva permesso di monitorarne gli spostamenti della donna. L’apparecchio, così come il telefono cellulare dell’uomo, sono stati sottoposti a sequestro.

La donna, a seguito dell’accaduto, è stata soccorsa e trasportata presso l’ospedale di Terracina, per gli accertamenti e le cure del caso. L’uomo, invece, è stato arrestato e condotto presso il carcere di Latina.