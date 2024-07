Terracina, non dà la precedenza e si scontra con un quadriciclo

Sinistro stradale in via Mediana Vecchia tra un autocarro condotto da un uomo di 74 anni residente a Terracina e un quadriciclo condotto da un cittadino di 66 anni anch’egli residente a Terracina. Sul posto i carabinieri di San Felice Circeo che durante la face di accertamento, hanno dedotto che l’autocarro mentre era in una strada secondaria, si è immesso in via Mediana Vecchia, non ha rispettato il segnale di stop ed ha impattato frontalmente e di lato il quadriciclo.

Il conducente del quadriciclo, immediatamente soccorso dal personale del 118 intervenuto, è stato trasportato presso il nosocomio di Latina, mentre il conducente dell’autocarro, rimasto illeso, è stato sanzionato per guida con patente scaduta e mancata precedenza.