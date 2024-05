Terracina, nuovi agenti di Polizia Locale e servizi con la microcar elettrica

Nuovi agenti di Polizia Locale e servizi sul lungomare e tra i vicoli del centro storico alto con la microcar elettrica. Dal primo giugno prossimo, infatti entreranno in servizio due agenti di Polizia Locale, a tempo indeterminato, a seguito del concorso che si è concluso. E subito a seguire invece prenderanno servizio gli 8 vigili stagionali secondo quanto programmato.

Questa mattina infatti è stata attivata la procedura che prevede le nuove 8 assunzioni a tempo determinato, 4 fino a novembre e gli altri 4 fino al mese di dicembre. In occasione dell’inizio della stagione estiva a Terracina, poi, sono ripresi anche i servizi della Polizia Locale con la Microcar elettrica. L’auto in dotazione del Corpo viene utilizzata per servizi speciali nel centro storico, dove risulta particolarmente utile viste le dimensioni spesso ridotte delle strade, e poi sul lungomare, per avere maggiore autonomia durante gli spostamenti.

Si tratta di una Microcar ad alimentazione elettrica, quindi con emissioni zero. Il veicolo viene utilizzato solo per questi specifici servizi, e non per i servizi di polizia stradale e pronto intervento. Uno strumento in più per le donne e gli uomini guidati dal Comandante Michele Orlando che ha già programmato servizi intensificati. ​