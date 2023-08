Terracina, Onlus Alfredo Fiorini: il ricordo a 31 anni dalla sua scomparsa

Il 24 agosto 2023, alle ore 21:00, a Terracina presso la Chiesa di San Domenico Savio, torna puntuale l’appuntamento con l’ Associazione Alfredo Fiorini per ricordare, nel 31° anniversario della sua scomparsa, il medico terracinese missionario comboniano Alfredo Fiorini.

È ormai un appuntamento fisso quello del ricordo di Fratel Alfredo, voluto e realizzato dall’

Associazione che porta il suo nome, fondata sin dalla sua morte, dai suoi compagni di liceo.

In un momento come quello che sta vivendo la nostra società, pensiamo che il patrimonio

spirituale e umano che Alfredo Fiorini ha lasciato, debba essere trasmesso a chi si sta formando come cittadino e soprattutto come persona, come un esempio a cui ispirarsi. Egli immaginava, o meglio “sognava”, un mondo libero dalla povertà e dalla fame, dalle

disuguaglianze e dalle guerre. Per questo “sogno” Alfredo ha speso la sua vita.

Sappiamo come nella crescita dei nostri giovani sia importante non solo trasmettere conoscenze e competenze ma soprattutto educare a quei valori di condivisione, solidarietà, pace, uguaglianza sociale, pari opportunità, altruismo quali fondamenta per una nuova convivenza che solo consentiranno un futuro “giusto” per tutti.

Per l’evento ci sarà come ospite Giorgio Beretta, autore del libro “Il paese delle armi” esperto di analisi di sistemi militari, e di riarmo/disarmo, che sarà intervistato da Luca Attanasio, giornalista e scrittore esperto di diritti umani, immigrazione, conflitti e politica estera, che collabora con Repubblica.it, Vatican Insider, Limes, Famiglia Cristiana, Radio Vaticana, Jesus.

Il consueto momento musicale della serata sarà invece affidato alla decennale esperienza del “The Sweet Sound gospel choir” locale, diretto dal Maestro Fiorella Iodice, con la straordinaria partecipazione del cantante, pianista e compositore Nehemiah H.Brown.