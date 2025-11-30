Terracina, operaio cade da una scala: non è in pericolo di vita

Attimi di paura presso un’azienda agricola di Terracina, dove un operaio bangladese di 56 anni, per cause ancora in corso d’accertamento, è caduto da una scala mentre effettuava dei lavori di manutenzione al telo di una serra.

L’uomo ha sbattuto schiena e testa, impattando violentemente sul suolo e spaventando i presenti. Allertati i sanitari, dopo i primi soccorsi all’uomo, hanno proceduto al trasporto in ospedale.

Il 56enne non è in pericolo di vita, ma i medici stanno conducendo dei controlli mirati alla schiena.