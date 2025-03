Terracina ospiterà le celebrazioni per il 173° anniversario della Polizia di Stato

Il prossimo 10 aprile, Terracina sarà il centro delle celebrazioni per il 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La cerimonia si svolgerà nel suggestivo Teatro Romano, con la partecipazione delle massime autorità civili e militari.

Il Questore di Latina, Fausto Vinci, dopo un sopralluogo, ha scelto la città come sede dell’evento. Le celebrazioni inizieranno con il passaggio in rassegna dello schieramento di uomini in piazza, seguito dalla cerimonia istituzionale all’interno del teatro, con la premiazione degli agenti distintisi in servizio. Un maxi schermo trasmetterà le immagini all’esterno.

In piazza Municipio sarà allestito un “Villaggio della Legalità”, con stand informativi e la partecipazione delle scuole. “È un grande orgoglio che sia stata scelta Terracina per questa importante ricorrenza”, hanno dichiarato il sindaco Francesco Giannetti e l’assessore Alessandra Feudi. “Sarà un’occasione per celebrare e ringraziare le donne e gli uomini della Polizia di Stato. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare”.