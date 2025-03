Terracina ottiene i fondi per lo stadio Colavolpe: presto il restyling

Il Comune di Terracina ha ottenuto il contributo del Fondo speciale dell’Istituto per il Credito Sportivo, nell’ambito dell’iniziativa Sport Missione Comune 2024, per la riqualificazione dello stadio Mario Colavolpe.

«È un’ottima notizia – commenta il Sindaco Francesco Giannetti – perché ci permette di portare avanti il nostro progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo in località San Martino, rendendolo completamente fruibile per la comunità sportiva e non solo».

Il finanziamento complessivo per i lavori ammonta a 1 milione e 870 mila euro, con un contributo di 359.731 euro che coprirà quasi interamente gli interessi sul mutuo richiesto dal Comune. L’intervento, progettato dal Dipartimento Lavori Pubblici, prevede il miglioramento dell’efficienza energetica, il restyling del campo da calcio e delle strutture accessorie, oltre al ripristino della pista di atletica.

«Siamo soddisfatti del risultato, che avrà un impatto positivo sulle casse comunali – afferma il Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice –. Un ringraziamento va a tutto il Dipartimento per il lavoro svolto, che ora garantirà l’avvio rapido delle procedure».

Con questo finanziamento, Terracina compie un passo importante per il rilancio delle sue infrastrutture sportive, con l’obiettivo di offrire spazi moderni e accessibili alla cittadinanza.