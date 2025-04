Terracina, pari a reti bianche con l’Olbia: retrocessione a un passo

Al “Colavolpe” finisce a reti bianche, ma per il Terracina il pareggio contro l’Olbia ha il sapore amaro della sconfitta. Un risultato che, seppur frutto di una prova volenterosa, rischia di diventare la sentenza definitiva: in caso di esito negativo nel prossimo turno, sarà retrocessione matematica in Eccellenza.

La cronaca

La partita, tirata e nervosa fin dai primi minuti, si è accesa soprattutto nella ripresa. Dopo una prima frazione chiusa sullo 0-0, con poche emozioni e un’occasione per Buschiazzo su corner e un tentativo impreciso di Rustichelli, i secondi 45 minuti hanno regalato brividi e polemiche.

L’Olbia ha colpito un palo con Ragatzu al 63’, mentre Capone e Maspero hanno sprecato due nitide chance. Il Terracina, pur in difficoltà, si è difeso con ordine e ha provato a colpire in ripartenza con Mauti e Costanzo, quest’ultimo protagonista di un episodio che ha scatenato proteste roventi nei minuti finali: contatto dubbio in area, con l’arbitro Moro di Novi Ligure che ha lasciato proseguire tra le furiose proteste della panchina di casa, culminate con un’espulsione.

Al 79’: Aquino, appena entrato, si lascia andare a una reazione ingenua su Arboleda e viene espulso, lasciando i padroni di casa in dieci uomini. Da quel momento in poi, il Terracina ha stretto i denti, non riuscendo a trovare la via del gol.

Tensione e nervosismo hanno accompagnato il fischio finale, con animi accesi e la sensazione di un’occasione persa. La salvezza ora appare sempre più un miraggio, e la prossima giornata potrebbe rappresentare la matematica retrocessione per il club dei tigrotti, in questa travagliata stagione per il club.

Il tabellino

TERRACINA – OLBIA 0-0

Terracina (4-3-3): Truppo; Tonni, Elia, Altobelli, Sadaj; Rustichelli (76′ Pecchia), Aquino, Mauti; Capone (86′ Piedra), Riccio (61′ Graziano), Ronci (57′ Valsasori). A disp: Valvasori, Graziano, Jelicannin, Pecchia, Piedra, Rozzi. All. D’Amico

Olbia (3-5-2): Ascioti; Petrone (70′ Islam), Rizzo, Maspero; Pani (86′ Dallo), Arboleda, Biancu, Buscazzo, Ragatu; Costanzo, Ansoumana (86′ Luzayadio). A disp. Cabrera, Di Chiara, Della Salandria, Yanovskyy, Caggiu, Marroni. All.Ferreira

Arbitro: Moro di Novi Ligure, (De Rosa di Napoli – Rocco di Castellamare di Stabia)

Note- Espulsi:

Aquino, Altobelli (T); Carafa (preparatore portieri Olbia)-Ammoniti:

Ronci, Mastrobattista (T), Ansoumana, Costanzo (O)

Recupero: 1′ pt, 4′ st