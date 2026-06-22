Terracina patria del calcio su sabbia, la festa del beach soccer

Si è chiusa a Terracina una delle tappe del Beach Soccer Tour 2026, che ha visto la squadra di casa conquistare il terzo posto nella Coppa Italia Q8 al termine di una finale per la piazza d’onore ricca di emozioni.

L’evento ha richiamato un pubblico numeroso per tutta la durata della manifestazione, che ha unito il Campionato Under 20 Q8, primo appuntamento stagionale dedicato ai giovani talenti, e la Coppa Italia Q8 maschile, con le diciotto migliori squadre del circuito nazionale.

Nella giornata conclusiva, il Terracina ha superato 4-3 il WB Catania in una sfida combattuta fino all’ultimo secondo. Decisive le reti di Sirico, Lauretti, del giovanissimo Pietrocarlo e del capitano Duarte, autore del gol vittoria a pochi istanti dal termine.

La tappa pontina, già premiata nella passata stagione come migliore del 2025, si conferma così uno degli appuntamenti di riferimento del Beach Soccer italiano e una delle sedi storiche del circuito della Lega Nazionale Dilettanti.

Soddisfazione da parte delle istituzioni locali. L’assessore allo Sport e al Turismo Alessandra Feudi ha sottolineato il valore dell’evento per il territorio e per il turismo sportivo, evidenziando la capacità della città di rispondere con partecipazione e organizzazione.

Il sindaco Francesco Giannetti ha invece rimarcato il legame ormai consolidato tra Terracina e il beach soccer, sottolineando l’importanza della manifestazione per la promozione della città e la sua capacità di attrarre atleti, staff e pubblico da tutta Italia.