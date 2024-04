Terracina, paura per il crollo del controsoffitto al CUP dell’ospedale

Il crollo di una parte del controsoffitto in cartongesso non strutturale poteva trasformarsi in tragedia, se solo si fosse verificato in un giorno feriale con gli sportelli del CUP in funzione e quindi con il viavai di persone. E’ successo questa notte all’interno dell’ospedale Fiorini di Terracina. Un boato e poi il crollo della struttura di contenimento proprio nell’atrio del nosocomio, dove si trovano gli sportelli al pubblico del CUP, Centro Unico di Prenotazione. Attimi di paura da parte dei pazienti e degli operatori sanitari in quel momento in servizio notturno. “Abbiamo subito provveduto – ha detto il direttore sanitario Giuseppe Ciarlo – una ditta è già al lavoro per ripristinare il controsoffitto in cartongesso e da domani tutto tornerà alla normalità. Per oggi l’ingresso all’ospedale è stato deviato nell’atrio per consentire alla ditta di lavorare in sicurezza“.