Terracina piange la morte di Raffaele “Spectro” Mattei

Terracina è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Raffaele Mattei, conosciuto da tutti con il soprannome di “Spectro”. Il 55enne era un personaggio conosciuto in città per la sua attività di musicista. Era frequente infatti vederlo alle prese con serate di piano bar in alcuni locali della città e non solo. Persona gioviale e sempre sorridente, Raffaele Mattei da questa mattina viene ricordato sui social con affetto. Definito un genio della musica e artista meraviglioso. Lascia i genitori, il fratello e un figlio adolescente.