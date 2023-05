Terracina, piano urbano per la mobilità: il commento della Zappone

Il commento di Emanuela Zappone, già assessore al Comune di Terracina ed esponente di Fratelli d’Italia, riguardo il PUMS (Piano urbano per la mobilità sostenibile).

Questo il commento di Emanuela Zappone: “Nelle scorse settimane il commissario prefettizio del Comune di Terracina ha adottato il piano strategico che conclude un iter avviato fin dal novembre 2019. Il PUMS (Piano urbano per la mobilità sostenibile) consente di attuare una serie di interventi e azioni volte al miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Uno strumento importante, che abbiamo approntato come precedente amministrazione e che ha in Francesco Giannetti, che mi auguro possa guidare la nuova amministrazione, la persona giusta per attuarlo.

Francesco Giannetti, infatti, nella sua qualità di architetto urbanista e paesaggista, ha le competenze tecniche necessarie per dare la migliore attuazione al piano, i cui punti fondamentali sono stati inseriti nel programma elettorale dello stesso candidato sindaco del centrodestra. Ho anche notato – continua Emanuela Zappone – che alcuni dei candidati sindaco hanno inserito i punti del PUMS nei loro programmi, segno evidente che hanno apprezzato il lavoro svolto dalla precedente amministrazione.

Con il PUMS e il PAESC, il Piano d’azione europeo per la sostenibilità e il clima, il PGAF, Piano di Gestione e Assetto Forestale, piani elaborati dalla precedente amministrazione comunale, viene lasciata una grande eredità da attuare e trasformare in azioni concrete per la città. l PUMS prevede, tra l’altro, la realizzazione di infrastrutture, quali parcheggi di scambio con i mezzi di trasporto pubblico e per la mobilità condivisa in posti strategici della città.

Sono inoltre previsti interventi per tariffe agevolate per l’accesso alla ZTL, parcheggi per biciclette, la realizzazione di isole ambientali in diverse zone della città, nuove piste ciclabili, stalli per biciclette, attivazione di servizi di bike sharing e molte altre azioni. Questa pianificazione, in sostanza, pone al centro la persona per garantire ai cittadini una adeguata accessibilità ai posti di lavoro e ai servizi, per migliorare inoltre la sicurezza stradale e ridurre l’inquinamento.

Una pianificazione che consentirà anche di poter accedere a bandi per ottenere fondi europei e soprattutto del PNRR, e che spetta alla nuova amministrazione attuare praticamente per consentire alla città di elevare la qualità dei servizi e della vita dei cittadini ?”, conclude Emanuela Zappone.