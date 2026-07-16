Terracina, piazzati i colpi Segat e Gesmundo: due ex “canterani” del Latina per la risalita

Il Terracina Calcio si muove sul mercato e piazza un doppio colpo che sa di nostalgia per i tifosi nerazzurri appassionati di calcio giovanile.

Sono ufficiali infatti i tesseramenti di Raul Gesmundo e Mattia Segat, entrambi reduci da un’annata all’Anzio. I due ex “canterani” del Latina proveranno, ora, a giocarsi le proprie carte in Eccellenza.

Segat, classe ’07, ha messo nelle gambe 217 minuti con la maglia dei romani. L’ex centrocampista del Latina non è riuscito ad incidere e la piazza Terracina può e deve essere la soluzione giusta per il rilancio. Per Gesmundo, invece, sono state 34 le partite giocate la scorsa annata, condite da due assist messi a referto tra campionato e play-out.