Terracina, picchia la compagna e la minaccia: arrestato 34enne

Avrebbe aggredito la compagna con calci e pugni all’interno dell’abitazione in cui convivevano da circa un anno. Per questo un uomo di 34 anni di Terracina, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

L’intervento dei militari della Stazione di Terracina è scattato dopo la denuncia presentata dalla donna, una 39enne, che ha raccontato ai Carabinieri una serie di presunti episodi di violenze fisiche e psicologiche subite nel corso della relazione.

Secondo quanto ricostruito nelle indagini preliminari, l’ultimo episodio sarebbe avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando l’uomo avrebbe colpito la convivente con calci e pugni provocandole ferite giudicate lievi dai medici dell’ospedale dove la donna si è recata per le cure.

Durante la permanenza della vittima in ospedale, il 34enne avrebbe inoltre inviato alcuni messaggi che, secondo gli investigatori, confermerebbero l’aggressione denunciata.

Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato in flagranza differita e posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e per l’indagato vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.