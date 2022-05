Terracina, picchia un con un’asta e danneggia la sua auto

Picchiato, in seguito e la sua auto danneggiata.

È successo a Terracina, dove un’Ispettore Superiore del Commissariato di Polizia di Terracina, in borghese, ha notato un uomo che si aggirava con un’asta metallica danneggiando un’auto, mentre una donna cercava di fermarlo.

Il Pubblico Ufficiale è intervenuto e ha ricevuto resistenza e minacce dall’uomo, il quale rivolgeva l’arma che, prontamente gli veniva sottratta dall’Ispettore Superiore.

Sul posto la Volante del Commissariato che ha fermato l’uomo che cercava di scappare.

Nel frattempo, vicino l’auto danneggiata, è stato individuato il proprietario dell’auto che, ferito e sanguinante, aveva trovato riparo all’interno di una casa nei pareggi, per sottrarsi all’aggressore.

La vittima ha denunciato l’accaduto agli agenti, raccontando di essere ststo picchiato, riuscendo a fuggire sul go la S.R. 148 Pontina, prima di essere raggiunto nuovamente dall’aggressore.

Sul posto interveniva personale del 118 che hanno trasportato il malcapitato presso l’ospedale per la cura delle lesioni con prognosi di 15 giorni, per contusioni, escoriazioni multiple, trauma cranico non commotivo, trauma facciale con applicazione di 6 punti di sutura sull’arcata sopraccigliare sinistra.

Gli investigatori stanno ricostruendo il movente del delitto mentre in data odierna presso il Tribunale di Latina si è tenuta l’ udienza di convalida dell’arresto, nel corso della quale, su richiesta delle parti, veniva definito con rito alternativo il giudizio con la pena della reclusione a 8 mesi sospesa.