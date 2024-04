Terracina, Polizia Mortuaria: approvato il regolamento

Il Consiglio Comunale di Terracina ha votato all’unanimità l’approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria e per la concessione di loculi e aree cimiteriali. Questo atto, ritenuto necessario dall’Amministrazione, mira a rimodulare, aggiornare e migliorare i servizi offerti nei cimiteri comunali, considerando che il regolamento attuale risale al 2007. Il nuovo regolamento si concentra sull’utenza, le sue esigenze e i suoi bisogni, con l’obiettivo di rendere i cimiteri più rispettosi e accoglienti e di ristabilire le condizioni ottimali.

Tra i principali interventi, si evidenziano:

– La definizione di servizi gratuiti e a pagamento, con servizi gratuiti per i defunti i cui familiari non possono sostenere la spesa e la possibilità di rateizzare gli importi.

– La possibilità di un contributo del Comune per la cremazione in caso di carenza di loculi e in particolari emergenze.

– L’equiparazione del rapporto matrimoniale alle unioni civili e alle convivenze di fatto secondo la normativa vigente.

– L’introduzione dell’istituto dell'”immemoriale” per le concessioni sussistenti prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento.

Questo nuovo regolamento rappresenta un passaggio fondamentale per il settore dei servizi cimiteriali di Terracina, evidenziando un impegno costante dell’Amministrazione per migliorare la qualità complessiva dei servizi offerti ai cittadini.