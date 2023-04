Terracina, presentata la lista Francesco Giannetti Sindaco

È stata presentata la lista Francesco Giannetti Sindaco, presso il Grand Hotel Palace di Terracina.

“Sono profondamente orgoglioso della Lista che porta il mio nome, uomini e donne che hanno deciso di ‘metterci la faccia’ perché condividono con me l’amore per la nostra città, loro sono i veri protagonisti e confidiamo in un ottimo risultato – ha commentato Francesco Giannetti presentando tutti i candidati della sua Lista che accanto a lui, con grande emozione, hanno voluto spiegare la loro scelta di scendere in campo: “Per Terracina, e perché Francesco è l’uomo giusto”, è stata l’affermazione unanime di tutti.

“Una Lista variegata che rappresenta tutte le categorie della società civile della nostra città. Noi abbiamo un progetto di una città nuova, e siamo convinti che Francesco Giannetti può essere il vero artefice del cambiamento per la sua concretezza e per le sue indubbie qualità.

Lui, la nostra garanzia, ‘disegnerà’ la nostra città, e noi lo aiuteremo a colorarla con i contenuti. La nostra Lista continuerà ad andare avanti comunque dopo le elezioni”, ha affermato il coordinatore della lista Ubaldo Fusco.

“In questo momento il mio principale obiettivo è quello di continuare a girare, a scoprire le nostre eccellenze che vanno tutelate e incentivate, ascoltare la gente e capire le loro esigenze e i loro problemi, e poi confrontarci. Noi viviamo di contenuti, e tutti insieme abbiamo deciso di rimboccarci le maniche per la nostra città, perché tutti dobbiamo esserne fieri”, ha concluso il candidato Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.