Terracina, professore di religione arrestato per violenza sessuale

Un professore di religione, diacono, di 49 anni residente a Terracina è stato arrestato per violenza sessuale aggravata ai danni di un ragazzo, neanche 14enne all’epoca dei fatti. L’uomo era già agli arresti per lo stesso tipo di reato.

Dopo l’arresto, le indagini dei carabinieri sono proseguite per l’ individuazione di ulteriori vittime dell’indagato, facendo emergere che il professore, nel mese di aprile 2018 e nel successivo mese di giugno, approfittando del rapporto fiduciario che aveva con i genitori della vittima, aveva abusato sessualmente del ragazzo, dopo averlo contattato su whatsapp con conversazioni a sfondo sessuale.

La vittima ha trovato il coraggio di denunciare le violenze subite. Il giudice ha emesso come misura cautelare gli arresti domiciliari nei confronti del 49enne.