Terracina, progetto per Valentino Giuliani al Blue Planet Economy

Il suo sogno, quello della via Francigena del sud, porta il suo nome. È stato intitolato a Valentino Giuliani il progetto per la valorizzazione della via Francigena del sud al Blue Planet Economy Expoforum, la due giorni organizzata alla Fiera di Roma che ha avuto come tema ‘la sfida della transizione ecologica per il Mediterraneo’. Ampia la delegazione arrivata da Terracina. C’erano il Sindaco, Francesco Giannetti, il Presidente del Consiglio Comunale, Luca Caringi, l’Assessore alla Cultura, Sport e Turismo, Alessandra Feudi e l’Assessore al Bilancio, Angelina Tasciotti. E ancora, tra gli altri, i consiglieri Silveria Giuliani, sorella di Valentino, Ilaria Marangoni, Fabrizio Di Sauro, Angelo De Angelis, il Presidente dell’Archeoclub di Terracina Lavio Grossi, il Presidente di Tutti Angeli Emilio Perroni, il Presidente della Pro Loco di Terracina Alessandro Masci.

Tanti amici del compianto consigliere comunale e manager di Lazio Innova che si sono riuniti attorno ai tavoli di lavoro per confrontarsi e discutere sulle nuove proposte per il turismo. In primo piano la cultura, lo sport e i viaggi tanto amati da Valentino Giuliani.



«Per me è stata una forte emozione. Ero e resto legata a Valentino da un forte legame, ed è stato bello ricordare ancora una volta una persona speciale come lui, e vedere tanto affetto nei suoi confronti. Un grande privilegio portare avanti un progetto che porta il suo nome», ha commentato l’Assessore alla Cultura, allo Sport e al Turismo Alessandra Feudi.

«Valentino è stato per me prima di tutto un amico, ho sempre avuto una grande stima per lui. Abbiamo trascorso tante serate insieme a parlare di politica, avevamo una visione molto simile, ed è sicuramente anche grazie a lui se ho scelto di intraprendere la strada che adesso mi ha portato a essere Sindaco di Terracina. Questa iniziativa testimonia il suo valore, e quanto fosse apprezzato. E certamente altre ne promuoveremo per tenere viva la sua memoria», ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.