Terracina, prosegue l’iter per la messa in sicurezza del Parco della Rimembranza

Prosegue l’iter per la messa in sicurezza del Parco della Rimembranza e per la riapertura completa di via San Francesco a Terracina. Sono in fase di verifica, infatti, i requisiti della ditta individuata dalla SUA di Frosinone per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento della scarpata, la seconda e ultima parte dell’intervento necessario programmato per la riapertura completa della strada. La prima parte degli interventi ha portato al “disgaggio” e alla rimozione di tutte le parti di roccia a rischio distacco e caduta, e quindi all’installazione di una struttura ad ulteriore protezione della parete rocciosa. Al termine di questi lavori, il 28 febbraio 2025 è stata riaperta via San Francesco in un solo senso di marcia.

Nel frattempo è stato approvato il progetto esecutivo per il secondo intervento per la messa in sicurezza del muro di contenimento della scarpata del Parco della Rimembranza, e il RUP Imperia Di Girolamo ha inviato tutta la documentazione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone per le procedure di gara. La SUA ha ora individuato l’impresa aggiudicataria per l’esecuzione dei lavori, e sono in corso gli accertamenti di verifica dei requisiti morali ed economici per poi poter procedere alla stipula del contratto e all’inizio dei lavori. Il costo complessivo dell’intervento è di 276 mila euro, finanziato dalle Casse Comunali, e i lavori hanno una durata prevista di 120 giorni.

“L’auspicio che è che l’attuale e necessaria fase di verifica possa concludersi al più presto. È stato un iter estremamente complesso che ci ha visti impegnati dal primo giorno con l’obiettivo di riaprire interamente e in sicurezza un’arteria tanto importante che collega la parte bassa della Città con il cuore del centro storico alto, e la cui chiusura da troppo tempo ha creato grandi disagi ai cittadini”, hanno dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, e il Vicesindaco Claudio De Felice.