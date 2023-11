Terracina, proseguono i lavori di sfalcio e pulizia dei canali

Garantire il decoro urbano ma soprattutto prevenire eventuali dissesti idrogeologici, questo l’obiettivo dei lavori di pulizia, sfalcio ed escavo di canali e condotte nel territorio di Terracina.

Il programma di interventi da parte del Consorzio di Bonifica è stato stabilito dopo un incontro che si è tenuto alla presenza del Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, dell’Assessore all’Ambiente Vincenzo Di Girolamo, del Consigliere Comunale Massimiliano Tocci, del capo settore Gestione e Protezione Ambiente ing. Alfredo Sperlonga, e poi del Direttore del Consorzio di Bonifica Sud Pontino ing. Natalino Corbo e il Direttore dell’Area Tecnica Area Latina ing. Luca Gabriele.

Eseguiti i lavori in zona Fossa delle Vigne, sono in corso attualmente in zona Canale Elena, Canale Navigazione e Fiumetta Mezzovino e Rio Martelluzzo. Si lavora anche a via Scifelle su Rio dei Gamberi. Entro la fine del mese di dicembre verranno effettuati i lavori di trinciatura, diserbo meccanico e riescavo nelle zone: canalina Hermada, canale Condotto Pio e Fiume Pedicata, Rii della Valle (confluenza nel canale di Navigazione del rio dei Gamberi – Calcatore – Campolungo – San Silviano e Cavatone), Fossa Cannete e canale Mortacino.

“Dopo una prima fase di organizzazione e di confronto sono molto soddisfatto dell’intesa raggiunta con il Consorzio di Bonifica. Un lavoro di coordinamento che ci permette di restituire non soltanto il dovuto decoro, ma anche di prevenire il rischio di dissesto idrogeologico permettendo il flusso regolare delle acque del nostro territorio. Lavori che non dovranno più essere straordinari, ma programmati e costanti”, ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Vincenzo Di Girolamo.

“Questi interventi, che devono rientrare nella quotidianità, costituiscono un punto fermo per la cura e la tutela del nostro territorio. Un lavoro di prevenzione necessario per garantire il benessere di tutta la nostra comunità e dell’ecosistema”, ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.