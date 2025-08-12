Terracina, pugni alla compagna: arrestato grazie alle telecamere

Nei giorni scorsi, la Questura di Latina è intervenuta in una via secondaria del comune di Terracina a seguito di una segnalazione arrivata al Numero Unico per le Emergenze 112 riguardante una violenta aggressione ai danni di una donna.

Sul posto, gli agenti del Commissariato locale hanno raccolto la testimonianza di una donna che aveva appreso da un’altra persona di una lite tra un uomo e una donna. Durante l’alterco, l’uomo avrebbe sferrato un violento pugno al volto della donna, dopodiché entrambi si erano allontanati a bordo di un’auto.

Grazie alle informazioni ottenute, la Polizia ha rapidamente individuato il veicolo con a bordo solo l’uomo, che ha fornito poche spiegazioni e ha dichiarato di non sapere dove si trovasse la sua compagna.

Intanto, gli operatori della Squadra Anticrimine, su richiesta del 118, si sono recati al pronto soccorso dell’ospedale di Terracina dove la donna era stata trasportata con un’ambulanza. La vittima presentava evidenti segni del pugno subito ma ha ammesso parzialmente l’episodio, raccontando di una relazione durata circa quattro anni con l’uomo, caratterizzata da ripetuti episodi di violenza e umiliazioni. In passato, l’aggressore aveva colpito anche la madre della donna.

Le verifiche negli archivi della Polizia hanno confermato numerosi precedenti interventi sempre legati a episodi di violenza da parte dell’uomo nei confronti della stessa donna. In un’occasione, la vittima subì un trauma facciale con frattura delle ossa nasali, con una prognosi di 30 giorni.

Durante un sopralluogo della Polizia Scientifica nell’abitazione della coppia sono state trovate diverse tracce di sangue.

Nonostante la donna abbia rifiutato di formalizzare denuncia o querela, la gravità della situazione e le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, dove si vede chiaramente l’aggressione, hanno convinto il Pubblico Ministero della Procura di Latina a disporre l’arresto dell’uomo. L’indagato è stato condotto presso la casa circondariale di Latina con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.