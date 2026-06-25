Terracina, pugno duro sui rifiuti: 15 maxi-multe e auto sequestrate

Giro di vite a Terracina contro i furbetti del sacchetto. Nelle ultime settimane, il comando di polizia locale ha intensificato i controlli su tutto il territorio comunale per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti non pericolosi lungo le strade, nelle piazze e nei pressi dei cassonetti.

L’operazione, condotta dal nucleo di polizia ambientale e giudiziaria con il supporto fondamentale delle telecamere di videosorveglianza cittadina, ha già portato ai primi risultati concreti: sono circa 15 i verbali già elevati nei confronti di cittadini colti in flagrante.

Chi sbaglia paga caro. Grazie al recente inasprimento delle norme ambientali (introdotto dai decreti del 2025 che hanno integrato il Testo Unico dell’Ambiente), le sanzioni amministrative sono diventate salatissime:

Multe da 1.000 a 3.000 euro per il reato di abbandono.

Fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni (ai sensi dell’art. 214 del Codice della Strada) per chiunque abbia utilizzato la propria auto per trasportare e scaricare i rifiuti.

“L’obiettivo è educare prima ancora che sanzionare. Chi abbandona i rifiuti offende l’ambiente, il decoro e tutti i cittadini onesti che differenziano correttamente ogni giorno”, ha dichiarato Mauro Renzi, comandante della polizia locale

L’assessore all’ambiente e alla polizia locale, Maurizio Casabona, ha ribadito la linea dura dell’amministrazione, annunciando nuovi investimenti: “Non vogliamo fare cassa, ma tutelare Terracina. Abbiamo investito molto nella videosorveglianza e nei prossimi mesi installeremo nuove telecamere nei punti più sensibili. Chi ama la città la mantiene pulita; chi insiste a sporcare troverà un’Amministrazione determinata”. Casabona ha poi ringraziato il personale della polizia locale per lo sforzo profuso.

Anche il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, ha espresso il suo plauso per l’operazione: “Un ringraziamento particolare va all’assessore, al comandante Renzi e a tutti gli agenti che, nonostante la carenza di organico, lavorano ogni giorno con dedizione per garantire sicurezza, legalità e vivibilità sul nostro territorio”.