Terracina, raffica di controlli per Ferragosto: due patenti ritirate

Raffica di controlli per la festività del “ferragosto”, svolto a partire dalle ore 22:00, in coordinamento con la Questura di Latina, nel territorio dei comuni di San Felice Circeo, Terracina, Fondi, Sperlonga, i Carabinieri della Compagnia di Terracina ha effettuato monitoraggio della circolazione stradale controllando 52 persone e 50 veicoli, elevando 6 sanzioni per violazione al codice della strada per un totale di 314 euro, decurtati 5 punti. Eseguito anche con l’ausilio di laboratorio mobile “forensic lab”, mirati controlli alla circolazione stradale, denunciando per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, una ragazza di 21 anni residente a Frascati e il ritiro della patente di guida.

Anche un uomo di 46 anni di Sonnino è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche. L’uomo, durante il controllo della polizia è stato sottoposto ad accertamento etilometrico, al quale è risultato positivo con un tasso di 1,38 grammi/litro.

Nel corso delle operazioni, in evidente stato confusionale, l’uomo ha più volte tentato di ostacolare l’operato dei militari, tentando di allontanarsi ed opponendo attiva resistenza fisica, immediatamente annullata dagli operanti, senza degenerare in ulteriori conseguenze.

La patente di guida è stata ritirata.