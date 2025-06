Terracina, recuperata tra le onde senza sensi: non ce l’ha fatta la bimba di 11 anni

E’ deceduta all’ospedale Bambin Gesù di Roma la bimba di 11 anni che tre giorni fa era stata recuperata fra le acque del litorale di Terracina priva di sensi. La piccola era originaria di Ceccano e si trovava nei pressi della foce del Fiume Sisto quando è stata avvistata da due pescatori, che non hanno esitato due volte a tuffarsi in acqua per recuperarla.

Insieme a loro è intervenuto anche un bagnino della zona che una volta messa in sicurezza ha iniziato le prime manovre di rianimazione, in attesa dell’ambulanza. La piccola è stata poi trasportata in condizioni disperate presso il nosocomio romano, dove i medici non hanno potuto far nulla per strapparla alla morte.