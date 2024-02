Terracina, riaperto il ponte provvisorio sul fiume Sisto

È stato riaperto al transito questa mattina alle 10 il ponte provvisorio sul Sisto.

La nuova chiusura si era resa necessaria lo scorso 7 febbraio per garantire la massima sicurezza.

Dopo un sopralluogo per la manutenzione ordinaria, per una maggiore prudenza era stato deciso di chiudere il ponte per consentire subito gli interventi necessari.

Lavori che si sono conclusi nella giornata di ieri, e che quindi oggi hanno consentito la riapertura.

La struttura provvisoria, viene costantemente sottoposta a sopralluoghi e verifiche per la manutenzione ordinaria, con i lavori che vengono effettuati ogni volta che si renda necessario.

Tutto questo in attesa della costruzione del nuovo ponte, definitivo. A breve in consiglio comunale sarà posta in esame la proposta di approvazione del protocollo d’intesa con Anas, Provincia e Comune di San Felice Circeo, che già si è pronunciato favorevolmente.